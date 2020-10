Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources bezeichnete den Abschluss der geophysikalischen Untersuchungen als Meilenstein für Dome Mountain. Es sei das erste Mal, dass diese Art von hochmoderner, tief eindringender Luftbildvermessung auf dem Grundstück geflogen wurde, das zu 90% noch nie zuvor erkundet worden ist. Die identifizierten Leiter werden helfen, Explorationsziele für das nächste Bohrprogramm zu identifizieren. Diese Bohrungen sollen noch in diesem Jahr beginnen und voraussichtlich bis weit in das Jahr 2021 hinein fortgesetzt werden. Blue Lagoon hatte sich vor kurzem eine Finanzierung in Höhe von 7,5 Millionen Dollar gesichert und ist damit für diese Aufgaben finanziert.

Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG; FSE: 7BL; OTCQB: BLAGF) hat erstmals die gesamte Fläche seines 11,2 Hektar großen Goldprojekts Dome Mountain nahe Smithers B.C. durch luftgestützte geophysikalische Vermessungen erfassen lassen. Die Daten liefern dem Unternehmen detaillierte magnetische, elektromagnetische ("EM") und radiometrische Daten aus niedriger Höhe. Per Helikopter wurden im Abstand von 100 m Linien auf einer Gesamtlänge von 1173,3 km und 1475,5 km für magnetische/radiometrische Daten sowie für elektromagnetische Daten geflogen.

Die neuen Mag-Bilder zeigen mindestens fünf auffällige, kreisförmige magnetische Anomalien. Man nimmt an, dass es sich um kleine, etwa 400 m bis 800 m große Intrusionen in das vulkanische und sedimentäre Wirtsgestein der Hazelton-Gruppe handelt. Mindestens eine dieser Anomalien ist von einer konzentrischen magnetischen Vertiefung umgeben, die auf mögliche Alterationssysteme hinweist (siehe weiß gepunktete Ellipse in Abbildung 1, Nummer 3). Diese fünf kreisförmigen magnetischen Anomalien stellen potenzielle Porphyr-Kupfer/Gold Explorationsziele dar, die das Unternehmen verfolgen könnte.

Abbildung 1: Insgesamt wurden fünf kreisförmige Anomalien entdeckt, bei denen es sich um potenzielle Porphyr-Kupfer/Gold Explorationsziele handeln könnte.

Die geophysikalischen Daten zeigen bei dem Freegold-Projekt eine klare und konzentrische magnetische Signatur. Historische Karten zeigen die Freegold-Adern als schmale, nach NW verlaufende Adern. Untersuchungen und Probeentnahmen im Jahr 2020 haben gezeigt, dass diese Adern tatsächlich schmal sind, wo sie jedoch an der Oberfläche zu Tage treten, verlaufen sie fast in Richtung Westen. In Abbildung 1 (5) zeigt das kürzlich aus der Luft beförderte Bild von Freegold, das durch ein starkes kreisförmiges Signal mit einem inneren Kern mit sehr niedrigem magnetischen Werten (Abbildung 2). Diese Zone mit niedrigem Magnetismus ist fast einen Kilometer lang und bis zu 300 Meter breit und bietet ein sehr gutes Ziel für weitere Bohrtests.

Abbildung 2

Darüber hinaus zeigen die neuen Mag-Daten eine klare strukturelle Verbindung mit der Mineralisierung, die in Bohrloch DM-20-114 gefunden wurde, das im Rahmen des Phase-Eins-Bohrprogramms bei Dome Mountain in diesem Sommer gebohrt wurde.

Die gemeldeten Abschnitte enthielten 107 g/t Au und 278,5 g/t Ag auf 1,42 m sowie 173,4 g/t Au und 1017 g/t Ag auf 0,17 m (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. September 2020). Die Bedeutung dieses Bohrlochs, das innerhalb der abgeleiteten Ressource der nahe gelegenen Mine gebohrt wurde, liegt in der Tatsache begründet, dass es auf eine Mineralisierung auf der anderen Seite einer nach Nordosten verlaufenden Verwerfung traf und möglicherweise weiter in Richtung Ost/Südosten entlang einer Struktur streichen wird, die durch die jüngste luftgestützte Mag-Untersuchung klar definiert wurde (Abbildung 3). Diese magnetische Struktur verläuft über mindestens 1,5 Kilometer.



Abbildung 3



Bill Cronk, Chefgeologe von Blue Lagoon Resources, sagte: "Die jüngste geophysikalische Untersuchung identifiziert eindeutig vielversprechende Ziele für Folgeuntersuchungen. Auf mehreren dieser Ziele wurden bereits Bodenproben entnommen. Die Signatur auf Freegold-Feature (Nummer 5 in Abbildung 1 und Abbildung 2) liefert eindeutig ein bohrbereites Ziel.

Neue, hochgradige Bohrergebnisse

Inzwischen liegen die ersten Ergebnisse der Kernbohrungen des auf 3.700 Meter angelegten Bohrprogramms vor. Der Zweck dieser Bohrungen besteht darin, einen beträchtlichen Teil der abgeleiteten Mineralressource in die angezeigte Kategorie hochzustufen. Abbildung 4 zeigt alle Bohrlöcher, die bisher abgeschlossen wurden. Die erst vergangene Woche angekündigten Bohrlöcher DM-20-114 und DM-20-115 (in blau) sind hervorgehoben. Die grün markierten Bohrlöcher sind die Bohrungen mit neuen Ergebnissen.

Abbildung 4

