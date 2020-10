Diese Aktie (+23,04% auf 56,98 USD) ist gestern stark angestiegen nachdem der Cloud-Anbieter ein neues Produkt ankündigte, eine Network-as-a-Service-Lösung für Cloud-basierte Sicherheit, Leistung und Kontrolle - und das alles über eine einzige Benutzeroberfläche. Auch wenn die Aktie nicht zu den meist diskutierten Werten in Deutschland zählt ist sie einer der Highflyer in diesem Jahr. Seit den Märztiefs stieg der Kurs um 277%. Welches Unternehmen diese News hatte erfahren Sie in der Marktanalyse unter diesem Link.