WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag sehr schwach geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gab um 1,51 Prozent auf 2176,91 Punkte nach. Im Tagestief hatte er noch mehr als zwei Prozent an Wert eingebüßt. Der breiter gefasste ATX Prime fiel zum Sitzungsende in einer ähnlichen Größenordnung um 1,48 Prozent auf 1114,19 Punkte. Europaweit gab es am Berichtstag tiefrote Aktienkurse zu beobachten.

Die rekordhohen Anstiege an Neuinfektionen mit Covid-19 in vielen Ländern Europas drückten massiv auf die Stimmung. Die vermehrten Beschränkungsschritte werden für die Wirtschaft erneut zu einer Belastungsprobe, befürchten die Anleger.