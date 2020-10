Karora erwirtschaftet starken freien Cashflow im dritten Quartal mit Goldproduktion von 24.717 Unzen, Kassenbestand am Quartalsende um 34% auf $67 Millionen erhöht

TORONTO, 14. Oktober 2020 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ... ) freut sich, ein weiteres starkes Quartal mit einer konsolidierten Goldproduktion von 24.717 Unzen Gold im 3. Quartal 2020 aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben. Die Goldverkäufe für das Quartal beliefen sich auf 22.912 Unzen. Der Unterschied bei den verkauften gegenüber den produzierten Unzen war auf den Zeitpunkt der Goldlieferungen an die Mine in Perth zurückzuführen.

Karoras konsolidierter Kassenbestand erhöhte sich zum 30. September 2020 auf 67,3 Millionen Dollar, ein Anstieg um 34% von 50,2 Millionen Dollar am 30. Juni 2020.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte dazu: "Ich bin äußerst zufrieden mit unseren soliden Fortschritten im dritten Quartal, sowohl auf operativer als auch auf Unternehmensebene. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, mit denen wir alle im Zusammenhang mit den umsichtigen Vorsichtsmaßnahmen während der COVID-19-Pandemie konfrontiert waren, haben unsere Betriebe den inzwischen gut etablierten Trend einer beständigen und zuverlässigen Goldproduktion fortgesetzt. Dies ist nun das fünfte Quartal in Folge mit starken Goldproduktionsergebnissen seit dem Erwerb von Higginsville im Juni 2019. Diese Ergebnisse sind ein Beweis für das Engagement und das Talent unseres Betriebsteams.

Die Produktion in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 betrug 73.612 Unzen, was mit unserer Prognose für die Goldproduktion im Jahr 2020 von 90.000 bis 95.000 Unzen und AISC1 von 1.050 bis 1.200 US$ pro verkaufter Unze übereinstimmt.

Am wichtigsten ist jedoch, dass wir unsere Bilanz weiterhin mit beträchtlichen Barmitteln aufzustocken, wobei im Laufe des Quartals 17 Millionen US-Dollar zu unserem Barmittelbestand hinzukamen, so dass sich unser Gesamtbestand zum 30. September 2020 auf 67,3 Millionen US-Dollar in bar belief.

Auf Unternehmensseite haben wir im Laufe des Quartals eine Reihe wichtiger Meilensteine erreicht, die uns in eine gute Ausgangsposition für die Fortsetzung unserer positiven Dynamik in der Zukunft versetzen. Wir schlossen eine Aktienkonsolidierung von 4,5 zu 1 ab, schlossen die Transaktion mit Maverix Metals ab, um die Goldlizenzgebühr für Beta Hunt um 37% zu reduzieren, schlossen den Erwerb des hochgradigen Goldprojekts Spargos Reward ab, meldeten neue Gold- und Nickelentdeckungen bei der Mine Beta Hunt und erhöhten unser Explorationsbudget für das Jahr 2020 in unseren westaustralischen Betrieben um 50% auf 15 Mio. AUD aufgrund der anhaltenden Bohrerfolge in Higginsville und Beta Hunt.