Podcast mit Daniela Meyer und Astrid Zehbe: Wie machen sich Frauen fit für die Geldanlage?

Frauen und Finanzen – wie passt das zusammen? Offensichtlich richtig gut. Es gibt nicht nur immer mehr Blogs, Podcasts und Videos, die sich speziell an Frauen richten und zur Geldanlage motivieren sollen. Es gibt seit diesem Jahr auch ein neues Finanz- und Karrieremagazin für Frauen: „Courage“. In unserem Podcast erzählen die beiden Chefredakteurinnen, Daniela Meyer und Astrid Zehbe, wie sie auf die Idee zu dem Heft kamen, wie Frauen beim Geldanlegen vorgehen und was sie tun können, damit der Vermögensaufbau wirklich gelingt.





