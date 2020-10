DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Planzahlen/Konferenz

Mutares SE & Co. KGaA auf Kurs: Private-Equity-Investor mit neuer Guidance - Ziele für Umsatz und Nettoergebnis bis 2023



20.10.2020 / 15:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mutares SE & Co. KGaA auf Kurs: Private-Equity-Investor mit neuer Guidance - Ziele für Umsatz und Nettoergebnis bis 2023