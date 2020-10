FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zunehmenden Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern und die Furcht vor erneuten Lockdowns haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag verunsichert. Der Dax verlor am Nachmittag 0,61 Prozent auf 12 775,98 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,15 Prozent auf 27 855,74 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,1 Prozent auf 3239 Punkte ein.

Die Papiere von FMC rutschten unter zunehmendem Verkaufsdruck zeitweise um mehr als 5 Prozent auf 66,58 Euro ab - das tiefste Niveau seit Ende April. JPMorgan-Analyst David Adlington sieht den Dialysekonzern operativ zwar auf gutem Weg seine Jahresziele zu erreichen. Eine Prognoseerhöhung hält er angesichts der Unwägbarkeiten im vierten Quartal aber für unwahrscheinlich.