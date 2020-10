Mastercard, IDEMIA und MatchMove testen erstmals biometrische Karte mit Fingerabdruck in Asien, um Sicherheit und Schutz beim kontaktlosen Bezahlen zu verbessern

Mastercard kooperiert mit IDEMIA, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Augmented Identity, und MatchMove, einer Fintech-Firma aus Singapur, beim ersten Pilotprojekt in Asien für eine biometrische Karte, bei der Transaktionen an Zahlungsterminals in Geschäften per Fingerabdruck autorisiert werden.

(Graphic: Business Wire)

Die Smartcard mit dem Produktnamen F.CODE Easy bietet ein ähnlich nahtloses und intuitives Erlebnis bei der biometrischen Authentifizierung wie ein Smartphone. Transaktionen werden dadurch bequemer und sicherer, da der Karteninhaber keine PIN-Nummer oder Unterschrift mehr eingeben muss. Dies verringert die Zahl der Kontaktpunkte in öffentlichen Räumen.

Von IDEMIA gemäß den technischen und gestalterischen Vorgaben von Mastercard entwickelt, gewährleistet F.CODE Easy Datenschutz und Sicherheit, da alle biometrischen Zugangsdaten auf dem Kartenchip anstatt in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Die batterielose Karte, die mit Strom von Zahlungsterminals für ihren Fingerabdrucksensor versorgt wird, ist benutzerfreundlich gestaltet. Sicherheit und Konformität sind von Mastercard gemäß ISO-Normen zertifiziert.

Der Banking-as-a-Service-Anbieter MatchMove aus Singapur wird die biometrischen Karten für das Pilotprojekt im vierten Quartal dieses Jahres ausgeben. Während des Pilotprojekts werden Mitarbeiter von Mastercard, IDEMIA und MatchMove die Karten für Transaktionen und Live-Vorführungen bei Kunden verwenden.

„Da der Trend immer weiter in Richtung kontaktloser Transaktionen geht, verspricht die biometrische Karte mehr Optionen und höhere Sicherheit für die Verbraucher“, sagte Matthew Driver, Executive Vice President, Services, Asia Pacific, Mastercard. „Angesichts der Tatsache, dass Mastercard den Fokus auf den digitalen Handel setzt, zeigt diese Lösung, dass Mastercard innovative Partnerschaften pflegt und sich schnellen und reibungslosen Zahlungsmethoden verschrieben hat, die an jedem Punkt geschützt sind.“

Weltweit vollzieht sich ein Wandel hin zu berührungslosen Transaktionen, denn fast sechs von zehn Verbrauchern zufolge wird die Umstellung auf digitales Bezahlen voraussichtlich anhalten und fast die Hälfte hat vor, Bargeld selbst nach der COVID-19-Pandemie seltener zu verwenden, so eine Studie von Mastercard in mehreren Märkten rund um den Globus. Im asiatisch-pazifischen Raum glaubt eine große Mehrheit, 71% in Australien, 77% in Indien, 73% in China und 62% in Japan, dass die Umstellung auf kontaktlose Zahlungen von Dauer sein wird.