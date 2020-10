Biontech, Nel, Grenke – die richtige Strategie

Der DAX hat in diesem Jahr eine beeindruckende Erholungsrally hingelegt, die vielen Aktionären große Freude bereitet hat. Aber seit einiger Zeit ist der Deckel drauf. Bei 13.000 oder spätestens bei 13.200 – 13.300 ging den Bullen die Puste aus. Das geht nun schon seit über 4 Monaten so. Wer versucht einen Trend zu erwischen, hatte schlechte Karten und wurde im schlechtesten Fall ausgestoppt, obwohl beim Index kaum etwas passiert. Man braucht also die passende Strategie für diese Börsenphase um in Seitwärtsmärkten Rendite zu erzielen. In unserem Turbo-Dienst warten wir derzeit auf die 12.700 und den 25. DAX-Trade in Folge, der mit Gewinn beendet wird. Wir hatten am Morgen per Limit den Einstieg bei 12.580 in den Index gewählt. Daniel erklärt unsere Strategie ausführlich hier im Video. Unser komplettes Angebot könnt ihr auf folgender Seite einsehen…