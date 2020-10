RBC belässt DAIMLER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach der Prognoseanhebung für den Barmittelzufluss (Free Cashflow) im Industriegeschäft von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan nannte den neuen Ausblick des Stuttgarter Autobauers in einer am Freitag vorliegenden Studie ermutigend. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an und begründete das höhere Ziel auch mit dem verbesserten Margenprofil./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 11:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 11:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Daimler Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de