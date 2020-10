Augsburg (ots) - Die Gaspreise steigen durch die Einführung der CO2-Steuer abJanuar 2021 deutlich an. Das Einsparpotenzial ist für den Verbraucher so hochwie lange nicht. Die CO2-Steuer soll durch eine Verteuerung von Erdgas , Heizöl,Benzin und Diesel deren Verbrauch und CO2-Emissionen reduzieren.Die Folge sind Mehrkosten von über 100 Euro im Jahr für einenDurchschnitts-Haushalt (Verbrauch von 20.000 kWh). Das Einsparpotenzial istdadurch bei einem Wechsel des Gasanbieters so hoch wie schon lange nicht mehr:In Berlin (10115) können gegenüber dem Basistarif rund 647 Euro eingespartwerden.