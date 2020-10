Rimini Street UK Earns Designation as Great Place to Work-Certified Company in 2020 (Graphic: Business Wire)

Rimini Street UK erhält die Auszeichnung als „Great Place to Work - Certified“-Unternehmen für 2020 und wurde für hervorragende Leistungen im Bereich des Wohlbefindens ausgezeichnetAuszeichnung und Top-20-Ranking im Bereich „Best Workplaces In Tech“ im Jahr 2020

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als „Great Place to Work-Certified“-Unternehmen in Großbritannien ausgezeichnet wurde. Darüber erhielt das Unternehmen die Auszeichnung „Excellence in Wellbeing“ und eine Top-20-Platzierung in der Kategorie „Best Workplaces In Tech for Medium Sized Companies“ im Jahr 2020. Ein fürsorglicher, hilfsbereiter Arbeitgeber zu sein, ist ein wesentlicher Teil der Kultur von Rimini Streets. Die Zertifizierung „Great Place to Work“ und die „Best Workplaces In Tech“-Rangliste hebt das Vertrauen und das Engagement der Mitarbeiter hervor und zeigt ihre durchweg positiven Erfahrungen bei Rimini Street. Die Auszeichnung „Excellence in Wellbeing“ vergleicht das Wohlbefinden der Mitarbeiter anhand der physischen, psychologischen, sozialen und finanziellen Aspekte des Arbeitslebens.

Im Rahmen des Auszeichnungsverfahrens für „Excellence in Wellbeing“ wurde ein repräsentativer Querschnitt der britischen Mitarbeiter von Rimini Street zu ihrer Einstellung zu Schlüsselparametern ihres Arbeitsumfelds, zur Art und Weise, wie das Unternehmen mit der physischen und psychischen Gesundheit der Mitarbeiter umgeht, zur finanziellen Sicherheit, zur Art und Weise, wie die Mitarbeiter miteinander interagieren, sowie zur Work-Life-Balance und zum Bewusstsein für die Erfüllung bei der Arbeit für das Unternehmen befragt. Die Mitarbeiter haben Rimini Street in allen Bereichen sehr gut bewertet, insbesondere in Bereichen wie Arbeitsumgebung, zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den Mitarbeitern und das Bewusstsein für die Erfüllung bei der Arbeit sowie das Maß an Autonomie, Bedeutung und persönlichem Wachstum, das die Mitarbeiter zu erreichen glaubten.