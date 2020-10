STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 45 Showdown US-Wahl: Alles ist möglich!

Die Investoren stehen unter Stress. Die abflauende Erholung der Weltwirtschaft zieht denen, die an eine v-förmige Rückkehr zum Status Quo geglaubt hatten, die Füße weg. Die Reaktionen auf viele Quartalsbilanzen großer Unternehmen zeigen, dass überzogene Erwartungen im Markt waren. Und jetzt steht auch noch die US-Wahl an: Die Nerven liegen blank. Nahezu sicher ist, dass die Schwankungen am Aktienmarkt immens sein werden. Unmöglich vorhersehbar ist hingegen, in welche Richtung die Kurse am Ende davonziehen werden. Da kann man im Vorfeld nichts tun … oder? Doch, wer Lust auf eine hochspekulative Trading-Strategie hätte, dem stellen wir die heute vor. Gehen wir es an!

_________________________________________________________________________STOCK SELECTION EUROPEDas Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co._________________________________________________________________________In dieser Ausgabe vom 31. Oktober 2020 lesen Sie:SSE intern: Die Wahl setzt alles auf null!Markt-Check: Vorsicht, heiß!Die besonderen Charts: Vorsicht oder Angst? Nichts zu sehen!Spezial: Doppelstrategie mit Faktor-ZertifikatenAktuelle Käufe und Verkäufe: Spekulative Trading-Strategie auf die US-WahlSSE-Depot: Erst die Wahl, dann neue TradesErläuterungen zu SSE & Disclaimer_________________________________________________________________________

