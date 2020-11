Morgen: Online-Fragerunde mit 8 Unternehmen

Haben Sie Fragen zu einer der Portfolio-Aktien von Zimtu Capital Corp.?

Alle 2 Wochen hält Zimtu eine Live-Videokonferenzschaltung auf Zoom ab, damit Investoren und andere Interessierte Fragen direkt an Unternehmensgründer und CEOs stellen können.



Dies ist Ihre Gelegenheit, die schwierigen Fragen zu stellen, die komplizierten Fragen und alles, was dazwischen liegt!



Unser erfahrenes Team von Führungskräften wird Ihnen nicht nur Fragen zu Zimtu und ihren Beteiligungen beantworten, sondern auch zu allen Unternehmen auf dem kanadischen Markt.



Vertreter von Zinc8 Energy Solutions, Ares Strategic Mining, Emerita Resources, Lake Winn Resources, Core Assets, Commerce Resources, Saville Resources, Dimension Five Technologies und Rockstone Research werden anwesend sein, um IHRE Fragen zu beantworten!



Klicken Sie unten, um sich einen Ihren zu sichern, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

www.zimtu.com/event/question-period/

Datum: Dienstag, den 10. November 2020

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Event-Kategorie: Question Period

Direkter Login: https://us02web.zoom.us/j/83963941020