Eine Neuentdeckung meldet heute Goliath Resources.

Goliath Resources Limited (TSX-V: GOT; FRA: B4IE; OTCQB: GOTRF) könnte bei der jüngsten Sommerexploration den Jackpot geknackt haben. Das Unternehmen meldet heute von seinem Golddigger Projekt im so genannten Golden Triangle in British Columbia mehrere hochgradige polymetallische Gold-Silber-Funde entlang eines Streichens von einem Kilometer an einer Bergflanke mit einem vertikales Höhenprofil von 500 Meter.

Die Ziele befinden sich innerhalb einer Scherzone, die an der Oberfläche über einen Kilometer freiliegt. In der kommenden Saison will Goliath Resources die ersten 10 Ziele durch Bohrungen testen. Die Surebet-Zone befindet sich sieben Kilometer westlich der Bergbaustraße von Dolly Varden und 10 Kilometer von einem Tiefwasser-Hafen entfernt und bietet einen guten Zugang zur Infrastruktur der kleinen Stadt Alice Arm. Die Surebet-Zone befindet sich auch 8 Kilometer südwestlich von Auryn Resources' Homestake Ridge, der eine hochgradige Gold-Silber-Ressourcenschätzung von 982.700 Unzen Gold mit 4,99 gpt Gold und 19.600.000 Unzen Silber mit 97,7 gpt Silber aufweist, darunter Bohrabschnitte von bis zu 73 Metern mit 21 gpt Gold und 12 gpt Silber (Quelle - PEA von Auryn Resources & Webseite).

Roger Rosmus, CEO von Goliath, erklärte: "Diese Untersuchungsergebnisse haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Die Entdeckung Surebet hat ein sehr großes Potenzial, sich rasch zur nächsten großen hochgradigen Gold-Silber-Entdeckung im Goldenen Dreieck zu entwickeln. Das Interesse von Bergleuten und Institutionen gleichermaßen ist ein starker Beweis für das Potenzial des Projekts. Das Unternehmen sieht dem Eröffnungsbohrprogramm mit großer Erwartung entgegen".

Highlights der Surebet-Entdeckung

Abbildung 1: Ausdehnung der Surebet Zone auf dem Projekt Golddigger im Golden Triangle von British Columbia.

Diese goldhaltige polymetallische Entdeckung befindet sich in einem ausgedehnten Gebiet, in dem sich in jüngster Zeit Gletscher und Schneedecke zurückgegangen sind, in einer alpinen Umgebung mit hervorragender Lage des Grundgesteins, entlang einer unerforschten Region in unmittelbarer Nähe der berühmten "Roten Linie" im Goldenen Dreieck von British Columbia. In Verbindung mit dieser geologischen Umgebung von Weltklasse liefert die neu entdeckte, hochgradige polymetallische Gold-Silber-Mineralisierung auf dem Grundstück Golddigger frühe Hinweise auf eine bedeutende neue Entdeckung im Bergbaugebiet.

Das Grundstück Golddigger liegt innerhalb des Stikine-Vulkanbogens zwischen dem Eskay-Graben und der "Roten Linie"

Abbildung 2: Lage von Golddigger im Golden Triangle am Ende des Eskay Rifts.

Die strukturell kontrollierte, gold- und silberhaltige Mineralisierung in diesen schichtgebundenen Horizonten verläuft vorzugsweise in einer NW-SE-Richtung. Die Surebet-Zone befindet sich auf der östlichen Seite des Golddigger-Grundstücks und wird von grobkörnigem klastischem Sedimentgestein der Stuhini-Gruppe unterlagert, das diskordant von Vulkangestein sowie von Sedimentgestein der Hazelton-Gruppe überlagert wird. Dieser Kontakt ist als "Rote Linie" bekannt und gilt als eine Schlüsselmarkierung im Goldenen Dreieck, wenn nach bedeutenden Mineralisierungssystemen gesucht wird. Die Mineralisierung innerhalb der Surebet-Zone besteht aus strukturell kontrollierten massiven, halbmassiven und disseminierten Sulfiden, die Bleiglanz, Sphalerit und Pyrit enthalten.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht die Aussicht auf einen Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.