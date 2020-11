Öl-Aktien: Für immer versiegt?

Die Corona-Krise hat die strukturellen Schwächen der Ölkonzerne schonungslos aufgedeckt und die Kurse abstürzen lassen. Die Zeiten dürften bis auf Weiteres herausfordernd bleiben. Dennoch könnte sich ein Blick auf den Se

Am 31. August 2020 kam es beim Dow Jones zu einer Veränderung, die getrost als Wachablösung bezeichnet werden kann. Denn an diesem Tag musste ein Unternehmen aus dem Index weichen, dass bis dahin nicht nur das älteste Mitglied im US-Aktienbarometer war, sondern auch ein typischer Vertreter der Old Economy. Die Rede ist von Exxon Mobil. Der Ölkonzern war seit 1928 durchgängig im Index vertreten. In diesen 92 Jahren führte die Gesellschaft den Dow Jones mehrmals als die Firma mit dem höchsten Börsenwert an. Im Jahr 2011 war Exxon Mobil mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar sogar das wertvollste Unternehmen der Welt. Heute gebührt dieser Titel Vertretern aus dem Internet- und Technologiesektor wie Apple oder Amazon. Von daher überrascht es nicht, dass mit Salesforce.com eine auf das Cloud-Computing spezialisierte Firma die Nachfolge des Ölmultis im Dow Jones angetreten hat.