Erlebnis Akademie AG in den ersten neun Monaten 2020 mit Umsatz auf Vorjahresniveau
17.11.2020

Im sehr guten dritten Quartal wird Corona-bedingter Umsatzrückgang der ersten sechs Monate kompensiert

Konzernumsatz bei 13,38 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2020 (Vorjahr 13,55 Mio. Euro)

Zweiter Lockdown wird sich aufgrund der Saisonalität voraussichtlich geringfügiger auswirken

Prognose: Für das Gesamtjahr 2020 wird ein positives Konzernjahresergebnis erwartet

2021 mit zwei neuen Standorten sowie einem zusätzlichen Abenteuerwald

Bad Kötzting, 17. November 2020 - Die Erlebnis Akademie AG hat heute die Zahlen zum dritten Quartal 2020 veröffentlicht und erzielte demnach einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau von 13,38 Mio. Euro (-1,2 %). Das operative Ergebnis EBIT lag bei 3,03 Mio. Euro nach 3,07 Mio. Euro im Vorjahr. Auf Ebene der AG erzielte die eak einen Umsatz in den ersten neun Monaten von 7,52 Mio. Euro nach 7,53 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019 und ein EBIT von 1,26 Mio. Euro nach 1,15 Mio. Euro im Vorjahr.

"Im Gesamtjahresverlauf 2020 war das dritte Quartal bislang das erste und einzige, an dem keine Einschränkungen bei den Öffnungszeiten an unseren Standorten vorlagen", berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Entsprechend begeistert sind wir, allein durch die Monate Juli bis September den Umsatzrückgang in den ersten sechs Monaten, ausgelöst durch die zeitweisen Corona-bedingten Schließungen, kompensiert zu haben. Für uns ist dies ein absolut positives Zeichen für die zukünftigen Wachstumschancen im Markt für naturnahe Freizeiteinrichtungen."

Die Erlebnis Akademie AG ist mit inzwischen neun Standorten, inklusive teilweise ergänzender Einrichtungen, wie großen Abenteuerwäldern sowie Gastronomieangeboten, führender Anbieter von Baumwipfelpfaden im In- und Ausland. Aktuell entstehen zwei weitere Baumwipfelpfade der Erlebnis Akademie AG, darunter der fünfte Standort in Deutschland (Usedom) sowie der erste in Frankreich (Elsass). Beide Standorte werden im Frühjahr 2021 eröffnet.