Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

va-Q-tec beschließt Begebung einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 20 bis 25 Mio. CHF



Würzburg, 17. November 2020. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) hat die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. CHF und der Möglichkeit der Erhöhung bis auf 25 Mio. CHF beschlossen. Die Anleihe wird ausschliesslich in der Schweiz öffentlich zum Kauf angeboten. Der Coupon der Anleihe mit einer festen Laufzeit von 5 Jahren soll 3Œ - 3Ÿ % p.a. betragen. Die Zulassung der Anleihe zur offiziellen Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Anleihesegment der SIX Swiss Exchange AG wird beantragt. Die Anleihe wird von der die Transaktion begleitenden Bank fest übernommen. va-Q-tec beabsichtigt den Nettoerlös der Anleihe für weitere Investitionen in die Container- und Boxenflotten, für die planmäßige Refinanzierung bestehender Finanzschulden, sowie für allgemeine Finanzierungszwecke zu verwenden.

Die definitiven Konditionen der Anleihe (Emissionsbetrag und Coupon) werden spätestens am 24. November 2020 im Anschluss an ein Bookbuilding und auf Basis der Nachfrage und der allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt. Die Liberierung der Anleihe und deren provisorische Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG erfolgen per 30. November 2020.

IR Kontakt

va-Q-tec AG

Felix Rau

Telefon: +49 931 35942 - 2973

Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com



cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49 611 - 20 585 5-28

Email: krause@cometis.de



Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik). Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 240 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg.