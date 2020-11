Die nächste Bohrung ist abgeschlossen auf dem King Tut-Projekt von BMEX Gold. Jetzt erhält man zusätzlich Unterstützung von der "Konkurrenz".

Explorationsgesellschaft BMEX Gold (TSXV BMEX / WKN A2QCBW) treibt derzeit die erste Phase des Explorationsprogramms auf dem vielversprechenden King Tut-Projekt voran, das auf einem „Trend“ mit dem hochgradigen Perron-Projekt des Börsenstars Amex Exploration liegt. Schon die erste Bohrung, zu der die Laborergebnisse aber noch ausstehen, deutet auf eine große, potenzielle Goldstruktur, die bei früheren Untersuchungen übersehen wurde.

Kein Wunder, dass BMEX gespannt auf die Ergebnisse dieses Bohrlochs wartet! Zumal man in der Zwischenzeit bereits die zweite King Tut-Bohrung abgeschlossen hat und die dritte Bohrung schon läuft. Martin Demers, Explorationsverantwortlicher beim Unternehmen, erklärte, dass die Entdeckung dieser Eigenschaften, die regional in Zusammenhang mit Goldsystemen stehen würden, sehr ermutigend sei. Vor allem da es sich bei dem ersten Bohrloch um eine der tieferen Bohrungen des geplanten Programms handele. Wie Demers weiter ausführte, erhält BMEX so auch zusätzliche Informationen über die nördliche Seite des Bohrziels. Ziel des Programms ist es Demers zufolge, eine ganze Reihe historischer Goldfunde zu bestätigen. Eine systematische Beprobung sollte BMEX zudem eine bessere Vorstellung von der Geometrie und Ausdehnung dieses Systems geben.