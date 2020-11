DGAP-News Sto SE & Co. KGaA: Konzern-Umsatz steigt in den ersten neun Monaten hauptsächlich durch Erstkonsolidierungseffekte um 1,4 % auf 1.083,3 Mio. EUR Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 19.11.2020, 10:00 | 104 | 0 | 0 19.11.2020, 10:00 | DGAP-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Zwischenbericht

Sto SE & Co. KGaA: Konzern-Umsatz steigt in den ersten neun Monaten hauptsächlich durch Erstkonsolidierungseffekte um 1,4 % auf 1.083,3 Mio. EUR



19.11.2020 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



P R E S S E I N F O R M A T I O N

der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Konzern-Umsatz der Sto SE & Co. KGaA steigt in den ersten neun Monaten hauptsächlich durch Erstkonsolidierungseffekte um 1,4 % auf 1.083,3 Mio. EUR

Zuwachs von 8,4 % im Inland; Auslandsgeschäft geht im Umfeld der Coronavirus-Pandemie um insgesamt 4,0 % zurück

Deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber Vorjahr und den Erwartungen

Konzern-Belegschaft wurde im Vergleich zum Vorjahresstichtag geringfügig um 9 Personen auf 5.656 Mitarbeiter reduziert

Prognose für Gesamtjahr 2020 angepasst: Umsatz mit voraussichtlich 1.408 Mio. EUR leicht über Vorjahresniveau; EBIT-Bandbreite wird erheblich auf 106 Mio. EUR bis 116 Mio. EUR erhöht Stühlingen, 19. November 2020 - Der Geschäftsverlauf der Sto SE & Co. KGaA war auch im dritten Quartal 2020 von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie geprägt. In den ersten neun Monaten insgesamt konnte im Sto-Konzern aufgrund des guten Jahresbeginns und hauptsächlich durch die positiven Einflüsse aus Erstkonsolidierungen dennoch ein leichtes Wachstum erreicht werden, wobei auch negative Währungsumrechnungseffekte kompensiert wurden. Gegenüber der Vorjahresperiode wurde per saldo ein Umsatzplus von 1,4 % auf 1.083,3 Mio. EUR erzielt (Vorjahr: 1.068,4 Mio. EUR), wovon +23,2 Mio. EUR auf Erstkonsolidierungs- und -4,3 Mio. EUR Währungsumrechnungseffekte entfielen. Bereinigt um diese Einflüsse sowie den Effekt aus der zum 31. Dezember 2019 erfolgten Veräußerung des Geschäftsbetriebs der Sto BTV GmbH (ehemals VeroStone GmbH) erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber der Vorjahresperiode leicht um 0,3 %. Seite 2 ► Seite 1 von 5 STO Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Sto Vz., gerade eine Kaufempfehlung Wertpapier

STO Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer