MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU rechnet nach dem Umsatzeinbruch in der Corona-Krise erst in einigen Jahren wieder mit kräftigem Wachstum. "Wir sehen die nächsten Jahre als eine Phase des Neustarts, in der wir unsere Technologieführerschaft, Innovationskraft und Flexibilität zum Ausbau unserer guten Ausgangsposition nutzen, um ab 2024 wieder überproportional am Wachstum der Branche teilzuhaben", sagte Vorstandschef Reiner Winkler bei einer Analystenveranstaltung des Konzerns am Donnerstag in München. Nach dem Corona-Tief von 2020 sollen die Erlöse aber schon 2021 wieder steigen.

An der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch quittiert. Die MTU-Aktie fiel am Nachmittag um 4,12 Prozent auf 193 Euro und war mit Abstand schwächster Wert im Dax . Allerdings hatte die Aktie seit den positiven Nachrichten zu einem ersten Corona-Impfstoff Anfang vergangener Woche kräftig zugelegt. Zuletzt wurde sie rund ein Viertel billiger gehandelt als noch zu Beginn des Jahres.