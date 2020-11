MÜNCHEN (dpa-AFX) - Milliardenverluste, keine Dividende: Die erste Bilanz von Börsenneuling Siemens Energy ist mager ausgefallen. Noch schleppt der jüngste Siemens-Ableger viele Altlasten mit sich herum. Diese will Konzernchef Christian Bruch in den nächsten Jahren ausmerzen. Analysten sind zuversichtlich, dass dies gelingen kann. Als nächster Schritt winkt im Dezember der Aufstieg in den MDax. Was beim Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DIE LAGE BEI SIEMENS ENERGY: