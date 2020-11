Walgreens erfindet mit myWalgreens das größte auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtete Treueprogramm der Nation neu und bietet Kunden viele weitere Vorteile

Walgreens kündigte heute die Einführung von myWalgreens an, einer kompletten Neuerfindung des Kundentreueprogramms des Unternehmens mit dem Ziel, den Kunden umfangreiche neue Vorteile zu bieten, darunter die derzeit schnellste Abholung im Einzelhandel noch am selben Tag*. Kunden können jetzt online und über eine vollständig neu gestaltete mobile App für Gesundheits- und Wellness-Artikel einkaufen und die Artikel dann im Geschäft, am Straßenrand oder am Drive-In in nur 30 Minuten abholen.**

