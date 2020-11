Nikola, Nel Asa, Varta – diese Trades ziehen…

Liebe Leser, am 18.11 haben wir Euch nachhaltig im Börsenbrief (den Ihr auch gerne mal für nur einen Monat abonnieren und testen könnt...) Nikola empfohlen. Heute – plus 60% stehen da. In der Aktie wohlgemerkt. Im Hebel 3 sind es 180%!. In einer Woche. Bitte Gewinne teils mitnehmen. Es ist ein Irrsinn. Im aktuellen Video am Abend, 15 Minuten lang, erklärt Daniel, was man in dieser hoch gefährlichen, ja richtig gelesen, Marktphase tun muss und was Ihr tut. Bei 11.500 waren wir mega bullish auf Aktien, jetzt sind wir es kurzfristig ausdrücklich nicht mehr. Was zu tun ist – im Video. Darüber hinaus eine extrem spannende Analyse: Was passiert mit Aktien, wenn die Stimmung so überaus bullish ist wie in diesem Moment? Die Lösung ist – eine Woche, zwei, vier Wochen später sieht es völlig anders aus als 6 bzw. 12 Monate später. Sehr wichtig für Euer Investieren – diese Auswertung bei uns. Die Statistik sagt mit 99!% Trefferquote in den letzten 70 Jahren wo Aktien ab jetzt in 12 Monaten stehen, angesichts der Stimmung. Dazu auch alles zu den Wasserstoff- und Elektromobilaktien. Auf dass auch das Jahr 2021 ein bomben Börsenjahr für uns alle wird, bauen wir jetzt Liquidität in den Depots auf und dann starten wir ab Dezember mit satten neuen Trades schon ins Jahr 2021. Strukturiert, mit kühlem Kopf und ohne Gier. Intelligentes Traden und Investieren eben.