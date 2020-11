Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. geriet zuletzt in raue See.

Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. geriet zuletzt in raue See. Die fortschreitende Korrektur des Goldpreises übte Druck auf den Aktienkurs aus. Prozentual halten sich die Verluste ausgehend vom 52-Wochen-Hoch (im Vergleich zu den Verlusten einiger Mitbewerber) zwar in Grenzen, dennoch lässt sich die aktuelle Schwäche der Aktie nicht wegdiskutieren.

Ende Oktober legte das Unternehmen starke Quartalsergebnisse vor. Der Markt reagierte entsprechend. Die Aktie lief bis Anfang November noch einmal bis in den Bereich von 68 US-Dollar. Begleitet wurde der damalige Kursanstieg von einem robusten Goldpreis. Diese Unterstützung vom Goldpreis ging der Aktie (und anderen Produzentenaktien auch) zuletzt mehr und mehr abhanden. Newmont Corp. tauchte mittlerweile unter die Marke von 60 US-Dollar ab und gerät damit zunehmend in Bedrängnis.

Newmont Corp. hat für den 08.12. die Veröffentlichung der Unternehmensprognose für das Jahr 2021 angekündigt. Dieser Termin könnte dem Aktienkurs Impulse geben; in Anbetracht der prekären charttechnischen Lage bleibt zu hoffen, dass es positive Impulse sein werden.

Der Bereich von 60,0 US-Dollar hat aus charttechnischer Sicht gegenwärtig eine hohe Relevanz. Neben wichtigen Horizontalunterstützungen verläuft auch die 200-Tage-Linie in dieser Zone. Der Rücksetzer unter die 60,0 US-Dollar und das gleichzeitig erfolgte bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie sind als Warnsignal zu bewerten. Noch ist der Bruch nicht signifikant und könnte jederzeit von der Aktie korrigiert werden, doch mit jedem Tag, an dem sich die Aktie unterhalb von 60,0 US-Dollar bewegt, manifestiert sich das Verkaufssignal. Insofern wäre ein rasches Comeback oberhalb von 60,0 US-Dollar eminent wichtig.

Auf der Unterseite könnte sich der Rücksetzer auf den Bereich 53,0 / 52,5 US-Dollar ausdehnen. Unter anderem liegen in diesem Bereich die Verlaufstiefs aus dem Juni dieses Jahres. Sollte es für die Aktie darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Oberhalb von 60,0 US-Dollar würde der Bereich um 64,0 US-Dollar als nächste Herausforderung warten.