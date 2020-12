Und erneut gelingt dem Deutschen Aktienindex zum Handelsstart der Sprung über das am 9. November erreichte „Impfstoff-Hoch“ von knapp 13.300 Punkten, worauf seitdem unter dem Strich nicht mehr viel passiert ist.

Dennoch steht dank der ersten starken Tage ein Plus von 15 Prozent für den November zu Buche und der Markt versucht am ersten Handelstag des Dezembers an diesen Erfolg anzuknüpfen. Impfstoff-Hoffnungen, starke Wirtschaftsdaten aus China und die Hoffnung darauf, dass die zweite Infektionswelle in Deutschland mit dem Lockdown light gebrochen werden konnte, nähren die Hoffnung auf eine Jahresendrally an den Börsen.