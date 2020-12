Dass USD/JPY aus unserer Sicht gegenwärtig zu den interessantesten Währungspaaren gehört, hatten wir bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert.

Dass USD/JPY aus unserer Sicht gegenwärtig zu den interessantesten Währungspaaren gehört, hatten wir bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Auch aktuell zeigt sich USD/JPY von seiner spannenden Seite. Unsere letzte Kommentierung überschrieben wir mit der Frage „Knickt der US-Dollar ein?“. Eine Entscheidung ist in dieser Frage zwar noch nicht gefallen, doch sie dürfte nahen, denn die Situation hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zugespitzt…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit wurde es spannend. Anfang November blies der Yen zum Angriff. Der US-Dollar wurde unter die Marke von 104 JPY (eminent wichtige Unterstützung) gedrängt. Die Falltür in Richtung 101,2 JPY schien sich für den Greenback zu öffnen. Doch noch einmal zog der US-Dollar den „Kopf aus der Schlinge“ und initiierte eine Gegenbewegung. Dieser Vorstoß brachte aber nur kurzzeitig Entlastung und blieb letztendlich einen Nachweis seiner Relevanz schuldig, denn ihm gelang es nicht, die wichtige Widerstandsmarke von 106 JPY zurückzuerobern. Anschließend setzten sich aus Sicht des US-Dollars die Belastungsfaktoren wieder durch. Und so treibt der Yen den US-Dollar derzeit wieder vor sich her. Die Unterstützung bei 104 JPY wurde kürzlich erneut unterschritten. Sollte es dann auch noch unter die 103,4 JPY gehen (hier liegt das vorherige Verlaufstief), muss mit einer Ausdehnung der Bewegung bis auf 101,2 JPY gerechnet werden.[…]“



Der US-Dollar sträubte sich nach dem erneuten Bruch der 104 JPY, den Weg gen Süden fortzusetzen und noch einmal in Richtung 103,4 JPY oder gar 101,2 JPY abzutauchen. Stattdessen unternahm er einen weiteren Versuch, auf der Oberseite für Entlastung zu sorgen, schaffte es aber nur bis in den Bereich von 104,8 JPY. Der relevante Widerstandsbereich um 106,0 JPY blieb ungefährdet. Damit bestätigte der Greenback einmal mehr sein bereits seit geraumer Zeit zu beobachtendes Unvermögen, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren.

Im Ergebnis der jüngsten Entwicklung ist USD/JPY in die Spitze einer Dreiecksformation gelaufen. Dieses lässt nun wiederum einen dynamischen Bewegungsimpuls erwarten, wobei dessen Richtung noch völlig offen ist. Insofern sei noch einmal auf die zuvor genannten Marken verwiesen. Erholungsversuche erlangen erst Bedeutung, sollten sie den US-Dollar über die 106,0 JPY führen. Auf der Unterseite könnte es hingegen für den Greenback brenzlig werden, wenn er unter die 103,4 JPY abtauchen sollte. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 101,2 JPY nicht mehr viel im Wege.

In den nächsten Tagen werden aufgrund des Monatswechsels zahlreiche frische Konjunktur- und Preisdaten veröffentlicht. Diese sorgen für Spannung und könnten dem Währungspaar frische Impulse bringen. Stellvertretend sei diesbezüglich an dieser Stelle auf den US-Arbeitsmarktbericht für November verwiesen, der am kommenden Freitag (04.12.) zur Veröffentlichung ansteht.