flatexDEGIRO AG wird in den SDAX aufgenommen



- Aufstieg in den Auswahlindex SDAX am 21. Dezember 2020

- Weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum führenden pan-europäischen Online Broker erreicht



- Gesamtjahreserwartung von mehr als 1,2 Mio. Kunden und 70 Mio. Wertpapiertransaktionen bestätigt



Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter Retail- Online-Broker, wird in den SDAX aufgenommen. Wie die Deutsche Börse am gestrigen Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, erfolgt der SDAX-Aufstieg der flatexDEGIRO AG mit Wirkung zum 21. Dezember 2020.



Mit dem SDAX-Aufstieg zählt flatexDEGIRO zu den 160 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Die Marktkapitalisierung des führenden Online Brokers beläuft sich aktuell auf rund

1,5 Milliarden Euro.



Frank Niehage, Vorstandsvorsitzender der flatexDEGIRO AG, kommentiert die Aufnahme in den SDAX: "Wir freuen uns, dass unsere langfristige Wachstumsstory und unsere Vision 2025 vom Kapitalmarkt honoriert werden. Die Aufnahme in den SDAX ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Auch am Kapitalmarkt beginnt für flatexDEGIRO nun eine neue Ära." Das dynamische operative Wachstum in Europa, die hervorragende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Positionierung als führender pan-europäischer Online-Broker haben das Interesse internationaler Investoren in den letzten Monaten deutlich erhöht.



Es ist die Vision 2025 von flatexDEGIRO, mindestens 1 Prozent der in Frage kommenden Bevölkerung Europas, und damit mehr als 3 Millionen Menschen, als Kunden zu gewinnen. Als europäisches Brokerage-Powerhouse würde flatexDEGIRO über 100 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. " Wir sind sehr zuversichtlich hinsichtlich unserer Prognose für das Gesamtjahr und unser künftiges Wachstum. Unsere Notierung im SDAX und die damit verbundene wachsende Visibilität wird es Investoren zunehmend erlauben, noch besser an unserem operativen Erfolg zu partizipieren", sagt Muhamad Said Chahrour, CFO der flatexDEGIRO AG.