Zum IPO-Preis ist DoorDash durchaus interessant. Zu höheren Kursen ist der Einstieg aus meiner Sicht weniger empfehlenswert.

DoorDash (ISIN: US25809K1051) ging heute an die Börse. Der Lebensmittel-Lieferdienst konnte rund 33 Mio. Anteile zum Preis von je 102 USD an die neuen Aktionäre bringen. Das bedeutet 3,4 Mrd. USD frisches Geld in den Kassen des Unternehmens.

