Anlegertrends

Gaming-Aktie und Impfstoff-Hoffnung in Not?

Am Freitag scheinen sich Anleger bereits frühzeitig ins Wochenende zu verabschieden und Gewinne mitzunehmen. Der deutsche Leitindex notiert folglich um 1% schwächer. Vor allem die zum Scheitern drohenden Brexit-Verhandlungen lasten auf dem DAX. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CD Projekt Red (WKN: 534356)

Ein weiteres Mal tiefrot präsentiert sich heute die Aktie des polnischen Spiele-Entwicklers CD Projekt Red. Die Aktie verliert unter hohen Umsätzen über 12%. Grund dafür ist die Veröffentlichung des lang erwarteten Blockbuster-Spiels „Cyberpunk 2077“. Das Spiel sei aufgrund von vielen Fehlern kaum spielbar. Die Börse reagiert entsprechend verschnupft und senkt den Daumen. 2. Cure Vac (WKN: A2P71U)

Auch der Anlegerliebling CureVac muss einen deutlichen Kursrutsch von über 10% verkraften. Analysten der Credit Suisse stuften die Papiere von „neutral“ auf „underperform“ ab und geben ein Kursziel von 50 Euro aus. Bei der Aktie, die im Moment bei knapp 100 Euro steht, kam diese Nachricht entsprechend schlecht an. 3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Für gute Laune bei Stuttgarter Anlegern sorgt indes die Aktie von BioNTech. Laut Presseberichten steht eine Zulassung des mit dem US-Partner Pfizer zusammen entwickelten Impfstoffs in den USA kurz bevor. Die Aktie notiert in einem schwachen Marktumfeld nur 0,4% im Minus.

Euwax Sentiment Index

Bis 10:30 Uhr notiert der Euwax Sentiment in einer Range von 30 bis -40. Seitdem pendelt er im neutralen Bereich. Anscheinend warten die Anleger die weiteren Entwicklungen vor dem Wochenende ab.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf HelloFresh (WKN HZ3ZAZ)

Neue All-Time-Highs in der HelloFresh-Aktien verführen einige Anleger dazu, die aufgelaufenen Gewinne in dem Call-Optionsschein mitzunehmen. Die HelloFresh-Aktie stieg im frühen Handel bis auf 62,15 Euro. Aktuell notiert sie bei 61,30 Euro. 2. Knock-out-Call auf Gazprom (WKN LS6XP9)

Bei den Knock-out-Produkten steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute in einen Knock-out-Call auf den russischen Erdgasförderer Gazprom ein. Der Basispreis und die Knock-out-Barriere betragen gegenwärtig 2,88 Euro. Die Aktie notiert mit 4,33 Euro beinahe unverändert. 3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Auf den bei Anlegern beliebten Call-Optionsschein auf Amazon überwiegen die eingehenden Kauforders. Gestern verhängte die französische Datenschutzbehörde eine Strafe von 35 Millionen Euro gegen Amazon, wegen des unerlaubten setzen von Tracking-Cookies. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.544,50 Euro um 0,65% leichter.

