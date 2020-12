Modern Meat meldet Einführung von Modern Gyoza, Co-Verpackungseinrichtung sowie Ausverkauf des Urlaubspaket-Pilotprogramm

Vancouver (British Columbia), 15. Dezember 2020. Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) („Modern Meat“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich, die Einführung von Modern Gyoza auf pflanzlicher Basis sowie den erfolgreichen Ausverkauf seines Urlaubspakets am Wochenende bekannt zu geben, die beide vom Entwicklungsteam von Modern Meat geschaffen wurden. Die Gyozas weisen einen authentischen asiatischen Geschmack auf, während das traditionelle tierische Eiweiß, das in den meisten Rezepten enthalten ist, durch gesundes veganes Eiweiß ersetzt wird. Abgesehen von der Markteinführung von Modern Gyoza hat Modern Meat auch ein Co-Verpackungsabkommen unterzeichnet, das die Kapazität bietet, bis zu 100.000 Gyozas in einer Sieben-Stunden-Schicht zu produzieren.

„Ich freue mich über die Einführung von Modern Gyoza. Gyozas sind für viele Familien ein Grundnahrungsmittel und das Geschmacksprofil ist authentisch und entspricht jenem traditioneller Gyozas“, sagte Tara Haddad, Chief Executive Officer des Unternehmens. „Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass wir unser Hauptaugenmerk nun auf die gesundheitlichen Vorteile von Gyozas auf pflanzlicher Basis richten. Während des Forschungs- und Entwicklungsprozesses rechneten wir mit Problemen bei den Produktionskapazitäten, da eine enorme Nachfrage nach unseren anderen Produkten auf pflanzlicher Basis bestanden hatte. Wir haben diese Probleme mit den Produktionskapazitäten behoben, indem wir mit einem Branchenspezialisten eine Co-Verpackung vereinbart haben. Die Möglichkeit, bis zu 100.000 Gyozas in einer regulären Arbeitsschicht zu produzieren, ist eine großartige Neuigkeit für unser Unternehmen, da dies keine Auswirkungen auf unsere bestehende Produktion hat und von unserem großartigen Vertriebsnetz profitiert. Wir gehen davon aus, dass die Umsätze mit den Gyozas einen wesentlichen Beitrag zu unserer Bilanz leisten werden, da wir auch neue Vertriebsteams/-netze für die Einführung des Produkts hinzufügen werden.“

Modern Meat hat viele positive Rückmeldungen von neuen Restaurantkunden erhalten und plant, die Gyozas über den bestehenden Gastronomiekanal in Kanada und den USA zu vertreiben. Das Unternehmen wird auch versuchen, bei asiatischen Themenveranstaltungen mitzuwirken und diese zu sponsern, um die Bekanntheit der Produkte zu erhöhen.