Nagarro startet als eigenständig börsennotiertes Unternehmen

Nagarro nimmt den Handel an der Frankfurter Börse auf

Das Unternehmen plant, seinen weltweiten Anteil am digitalen Dienstleistungsmarkt weiter auszubauen

München/Frankfurt, 16. Dezember 2020 - Nagarro SE (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220), ein weltweiter Marktführer im Bereich digitale Entwicklung, gibt heute ihre Notierungsaufnahme als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen und den Abschluss der Abspaltung von der Allgeier SE bekannt. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens unter dem Börsenkürzel "NA9" beginnt heute an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard. Gemäß den Bestimmungen des Abspaltungsvertrags erhalten die Aktionäre der Allgeier eine (1) Aktie von Nagarro SE für jede (1) Aktie der Allgeier SE.

Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Produktentwicklung mit über 8.400 Mitarbeitern in 25 Ländern in Nordamerika, Asien und Europa. Das Full-Service-Portfolio des Unternehmens umfasst Digital Product Engineering, Digital Commerce und Customer Experience, Managed Services, Beratung für Unternehmensressourcenplanung (ERP) sowie weitere Dienstleistungen. Nagarro verfügt über eine diverse und loyale Blue-Chip-Kundenbasis von über 750 Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen.

Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) bei Nagarro, sagt: "Als ein eigenständig börsennotiertes Unternehmen können wir nun von unserer eigenen Marke profitieren. Wir konkurrieren auf der Weltbühne und konzentrieren uns auf den Ausbau unserer Fähigkeiten, noch mehr Kunden digitale ,Best-in-Class'-Dienstleistungen anzubieten. Wir adressieren einen sehr großen Markt, der jährlich zweistellig wächst und von strukturellen Faktoren getragen wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser profitables Wachstum fortsetzen und einen Mehrwert für alle Stakeholder des Unternehmens schaffen können."