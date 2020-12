Im Vorfeld der Fed-Leitzinsentscheidung probt Silber im wahrsten Sinne des Wortes den Ausbruch. Zur Disposition steht aktuell ein wichtiger Kreuzwiderstand.

Im Vorfeld der Fed-Leitzinsentscheidung probt Silber im wahrsten Sinne des Wortes den Ausbruch. Zur Disposition steht aktuell ein wichtiger Kreuzwiderstand. Gelingt es Silber, diese Hürde signifikant zu überspringen, könnte das zu einer Weichenstellung führen; sofern darüber hinaus die Fed im weiteren Verlauf des Tages „mitspielen“ sollte.

Ganz ähnlich präsentiert sich aktuell die Lage bei Gold. Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 16.12. „Gold mit der zweiten Luft?“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber hieß es am 03.12. unter anderem „[…] Silber konnte zuletzt die Ausdehnung der Korrektur auf Unterseite noch einmal abwenden. Um der aktuell zu beobachtenden Erholung Nachdruck zu verleihen, muss es nun für Silber über die 25,0 US-Dollar – noch besser über die 27,5 US-Dollar – gehen. Die Unterstützung bei 22,5 / 22,0 US-Dollar hat aufgrund der jüngsten Preisentwicklung weiter an Relevanz gewonnen. Sollte es darunter gehen, muss mit einer Ausdehnung auf 21,0 / 20,0 US-Dollar gerechnet werden.“

In der Folgezeit verstand es Silber zunächst, das Handelsgeschehen weg von der heißen Zone – dem Bereich von 22,5 / 22,0 US-Dollar – zu halten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nahm die Erholung zuletzt Fahrt auf.

Aktuell probt das Edelmetall den Ausbruch über die 25,0 US-Dollar. Hier treffen Horizontalwiderstand und Abwärtstrend aufeinander und formen einen veritablen Kreuzwiderstand. Ein signifikanter Vorstoß würde das Chartbild erheblich aufhellen und möglicherweise zu einer Weichenstellung führen.

Wie nachhaltig der aktuell zu beobachtende Versuch jedoch sein wird, bleibt abzuwarten und dürfte maßgeblich vom heutigen Fed-Termin abhängen. Aus charttechnischer Sicht gilt: Silber muss nun über die 26,0 US-Dollar, um der Aufwärts- bzw. Ausbruchsbewegung Nachdruck zu verleihen. Über kurz oder lang muss es jedoch das Ziel sein, die 27,5 US-Dollar zurückzuerobern. Rücksetzer sollten idealerweise auf den Bereich von 22,5 / 22,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden…