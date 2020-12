Gute Chancen für Aktienanleger in zyklischen Werten und auch die Emerging Markets werden attraktiver.

Die zweite (oder dritte) Welle der Pandemie kann im kommenden Quartal die Aktienmärkte weltweit immer wieder belasten. Die Aussicht auf ein Ende der Pandemie durch die Verfügbarkeit der Impfstoffe wird aber zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung führen. „Die Weltwirtschaft startet hier mit Schwung in einen neuen Konjunkturzyklus“, sagt Michael Jensen, Head of Asset Management und Managing Director bei Moventum Asset Management S.A. Für Aktienanleger bedeutet das gute Chancen in zyklischen Werten und auch die Emerging Markets werden attraktiver.

In den USA hat sich 2020 die Konjunktur besser entwickelt als erwartet, da sie nicht so stark schrumpfte, wie zu Beginn der Pandemie noch befürchtet. Für 2021 sehen die Wachstumsaussichten nun sehr gut aus, wobei die Aussichten in anderen Teilen der westlichen Welt sogar noch besser sind. Dennoch bleibt die USA langfristig wirtschaftlich besser aufgestellt als andere Wirtschaftsräume, allen voran besser als Europa. „Die US-Wirtschaft ist deutlich flexibler und zeichnet sich auch zukünftig durch mehr Marktwirtschaft sowie eine unbestrittene Technologieführerschaft aus“, so Jensen. Die höhere Bewertung des US-Aktienmarktes ist insbesondere mit der techlastigen Indexstruktur zu erklären.