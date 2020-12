Kann die BMW-Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Wie alle DAX-Werte legte auch die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) am 28.12.20, als der DAX ein neues Allzeithoch erreichte, deutlich zu. Die Ankündigung des Managements, das Angebot an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in den nächsten Jahren von acht auf 20 Prozent erhöhen zu wollen, wurde von den Börsianern positiv aufgenommen. Im frühen Handel des 28.12.20 legte die Aktie zeitweise um nahezu drei Prozent zu.

Mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (Bernstein Research) bekräftigte die Mehrheit der Experten ihre Kauf- oder Halte-Empfehlung für die BMW-Aktie. Kann die BMW-Aktie in den nächsten Wochen ihr Jahreshoch bei 77,31 Euro überwinden, um ihre Aufwärtsbewegung auf 80 Euro fortzusetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.