Beschwingt starten die europäischen Aktienmärkte in die letzte Handelswoche des Jahres. Die gute Stimmung treibt auch den Kurs der Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA an. Der Ausbruch manifestiert sich. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich einiges getan.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 05.12. hieß es unter anderem „[…]Kurzzeitig geriet sogar der Bereich von 2,50 Euro in den Fokus der Aktie. Dann passierte das, was in solchen Fällen eigentlich nicht passieren sollte - der Vorstoß fiel in sich zusammen. Zügig erreichte der Rücksetzer wieder das Ausbruchsniveau. Doch auch diese gut ausgebaute Unterstützung vermochte es nicht, die Abwärtsreaktion aufzuhalten. Das Kaufsignal wurde vollständig neutralisiert. Der Rücksetzer dehnte sich schließlich bis den Bereich von 2,0 Euro aus. Immerhin gelang es der Aktie, diese Zone zu verteidigen und so weiteres Ungemach auf der Unterseite (zumindest fürs Erste) abzuwenden. Es entwickelte sich ein Zurücklaufen an den Widerstandsbereich von 2,19 Euro. Und in dieser ambivalenten Konstellation ging der Wert ins Wochenende. Kurzum: Nach dem Auf und Ab der letzten Handelstage notiert die Aktie nun erneut am Widerstandsbereich von 2,19 Euro. Im besten Fall kommt Nel ASA in der neuen Handelswoche gut aus den Startlöchern. Aus charttechnischer Sicht gilt: Die Aktie muss über die 2,47 Euro (letztes Verlaufshoch), um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die 2,0 Euro gehen, um nicht doch noch Gefahr zu laufen, in Bedrängnis zu geraten.“



In der Folgezeit drehte die Aktie wieder nach oben ab. Ein Rutsch unter die Marke von 2,0 Euro blieb der Aktie „erspart“. Zügig baute sich Druck auf der Oberseite auf. Der Widerstandsbereich von 2,19 Euro wurde zurückerobert und auch der Bereich von 2,47 Euro wurde rasch einkassiert.

Die Aktie hat mittlerweile ein fulminantes Ausbruchsszenario kreiert und löst sich gegenwärtig mit großen Schritten von der Zone um 2,47 Euro. Jeder Tag oberhalb von 2,47 Euro ist aus bullischer Sicht daher ein guter Tag.

Kurzum. Die Aktie hat sich in luftige Höhen aufgeschwungen. Gewinnmitnahmen sollten ob des exponierten Kursniveaus nicht überraschen und könnten jederzeit einsetzen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es der Aktie dann gelingt, das Ausbruchsniveau (2,47 Euro) erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite steht die Tür nun erst einmal offen…