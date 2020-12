Ynvisible begrüßt Seda Evis als neues Mitglied seines Advisory Boards und schließt Privatplatzierung ab

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) heißt Seda Evis, eine Führungskraft und Expertin für nutzerorientiertes Design und Finanzen, als neues Mitglied seines Advisory Boards willkommen. Durch die Kombination von Geschäftsexpertise, Forschungstalent und finanziellen Ressourcen will Ynvisible innovative Lösungen und Technologiestandards entwickeln, die eine unkomplizierte visuelle Schnittstelle für das Internet of Things (IoT) bereitstellen. Seda Evis tritt dem Advisory Board von Ynvisible bei, nachdem Ramin Heydarpour zum Dezember 2020 in das Board of Directors von Ynvisible aufgenommen wurde.

