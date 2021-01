Roku TV ist das meistverkaufte Smart-TV-Betriebssystem (OS) in den USA und Kanada

Roku, Inc. (Nasdaq: ROKU) gab heute bekannt, dass Roku OS laut NPDs Weekly Retail Tracking Service die Nr. 1 unter den in den USA und Kanada verkauften Smart-TVs ist. Basierend auf den verfügbaren Daten vom 5. Januar bis zum 26. Dezember 2020 hielt Roku TV 38 % des Marktanteils in den USA und 31 % in Kanada und behielt damit die Spitzenposition in beiden Regionen.* In Nordamerika wurden Millionen von Roku TV-Modellen in Tausenden von Einzelhandelsgeschäften verkauft, wobei den Verbrauchern Hunderte von Modellen in einer Reihe von Größen und verschiedenen Optionen für die Bildqualität zur Auswahl standen -- von 24-Zoll-HD bis zu 75-Zoll-4K-HDR-Modellen.

Mit dem „Roku TV“-Referenzdesign können TV-OEM-Marken effizient und kosteneffektiv branchenführende Smart-TVs zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren und verkaufen, die von den Verbrauchern geliebt werden. Die Roku-TV-Modelle zeichnen sich durch einen schlichten Startbildschirm aus, über den Verbraucher leicht auf Tausende von kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Kanälen zugreifen können. Hinzu kommen erweiterte Funktionen wie die schnelle Suche in den Top-Kanälen und Sprachkompatibilität für Alexa-, Siri- und Google-Assistant-fähige Smart-Geräte. Die einfach zu handhabende Fernbedienung, automatische Software-Updates und die nahtlose Audio-Integration bieten zusätzlichen Komfort.