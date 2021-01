Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Der DAX zappelt, Teamviewer überzeugt und Twitter zeigt Haltung.

> DAX, Dow & Co. | Die Hoffnung auf neue umfangreiche finanzielle Stimuli für die amerikanische Wirtschaft sorgte am Freitag für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei den US-Indizes. Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent höher. Für den Nasdaq100 ging es um 1,3 Prozent nach oben und der S&P 500 konnte um 0,5 Prozent zulegen.Stark gefragt war die Aktie von Coca-Cola, die im Dow Jones das größte Plus verzeichnen konnte. Bei den Technologie-Titeln hatte Baidu mit einem Anstieg um 15,5 Prozent die Nase vorn. Auch unsere Empfehlung JD.com konnte mit 4,1 Prozent sehenswert zulegen. Der DAX scheut weiterhin ein klares Bekenntnis. Die Bullen zeigen immer wieder deutlich ihre Höhenangst. Auch heute geht es im frühen Handel zunächst einmal gen Süden. Entsprechend kommt die Liste der Gewinner schmal daher. Vonovia und SAP können sich ein wenig emanzipieren. Die beiden Vertreter der Fresenius-Familie verzeichnen aktuell die größten Abschläge.