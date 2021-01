(Die Ausnahmeregelung besagt, dass die Netzbetreiber dort keine Abdeckung haben müssen, wo eine Station "rechtlich oder tatsächlich" nicht möglich ist - statt: "rechtlich und technisch". Das wurde im zweiten Satz des zweiten Absatzes geändert.)

BONN (dpa-AFX) - Mit einem Jahr Verspätung haben die Mobilfunk-Netzbetreiber in Deutschland nach eigenen Angaben die staatliche Auflage erfüllt, die ICE-Strecken und Autobahnen mit schnellem Internet zu versorgen. Die Deutsche Telekom , Vodafone und Telefónica erklärten am Dienstag, dass an diesen Verkehrswegen eine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde möglich ist. Dabei wird der Funkstandard LTE (4G) verwendet. Sollten sich viele Nutzer gleichzeitig ins Netz einwählen, sinkt das Tempo allerdings.