Sensationelle Resultate vom Diamantbohrprogramm 2020 liegen vor.



Jetzt wird eine erste Ressourcenschätzung vorbereitet! Anleger sind begeistert: Rohstoffexperten erwarten in 2021 den strategischen Durchbruch und massive Kurssteigerungen.



Die Experten vom Goldriesen Yamana Gold (ISIN: CA98462Y1007 ; WKN: 357818) hatten also offenbar doch den richtigen Riecher: Im Sommer des abgelaufenen Jahres war der Big Player mit 5% bei Freeman Gold eingestiegen. Eine äußerst ungewöhnliche Maßnahme, gemessen am damaligen Explorationsstatus und am Entwicklungsstand des kanadischen Juniors, der sich zu diesem Zeitpunkt gerade zu 100% die Rechte am Lemhi Gold Projekt in Idaho gesichert hatte. Aber echte Experten erkennt man eben an ihrem ausgeprägten Sensor für potentielle, momentan noch völlig unterexplorierte und aussichtsreichen Projekte.