Die Politik in den USA spielt heute die Musik, zu der die Aktienkurse tanzen. Ein neues Konjunkturpaket in Höhe von mindestens zwei Billionen US-Dollar soll kommen.

Ob auf die laufende Börsenparty allerdings irgendwann der Kater folgt, darüber wird auch die Zinsentwicklung in den USA mitentscheiden, die seit Wochen fast unbemerkt von der allgemeinen Marktdiskussion nach oben zeigt.



Bei 0,15 Prozent, die man aktuell auf eine Festgeldanlage in zweijährigen US-Staatsanleihen erhält, wird zwar noch niemand wirklich ernsthaft darüber nachdenken, Aktien den Rücken zuzukehren, solange diese im Tagesrhythmus auf neue Rekorde steigen. Aber auf längere Sicht könnten sich steigende Zinsen zu einem Problem für den Aktienmarkt entwickeln.



Noch aber bleibt der Trend im Deutschen Aktienindex intakt und aufwärtsgerichtet. Solange der Markt über 13.800 Punkten notiert, besteht aus charttechnischer Sicht wenig Grund zur Sorge. Aktien profitieren weiter von einem doppelten Stimulus: Einerseits von der Hoffnung auf eine langsame Rückkehr zur Normalisierung dank der Impfungen, andererseits von der wachsenden Akzeptanz der Tatsache, dass trotz der Impfungen die Pandemie noch lange ein Thema bleiben und dadurch die Digitalisierung weiter schnellen Schrittes voranschreiten wird. Das sorgt für die anhaltende Sonderkonjunktur bei Technologie- und Internet-Unternehmen an der Nasdaq und stützt so auch den Gesamtmarkt.



Nun achten die Investoren auf die Worte von Joe Biden und die Details, wie das frische Geld eingesetzt werden soll, um den Menschen und kleinen Unternehmen zu helfen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auch auf dem Sektor für erneuerbare Energien und regenerative Antriebsformen liegen. Deren Aktien sind in den vergangenen Wochen massiv gestiegen.