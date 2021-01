BlackRock stärkt zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsanalyse- und Berichtsfunktionen von Aladdin durch strategische Partnerschaft mit Clarity AI

BlackRock Inc. (NYSE: BLK) meldete heute eine Minderheitsbeteiligung an Clarity AI, einer Nachhaltigkeitsanalyse- und Data Science-Plattform, während das Unternehmen weiterhin in die Bereitstellung nachhaltiger Investitionsanalytik und Software für die Kunden investiert. BlackRock wird die Fähigkeiten von Clarity AI in Aladdin, das durchgängige Betriebssystem von BlackRock für Anlageexperten, integrieren.

Clarity AI nutzt Big Data und maschinelles Lernen, um einklagbare Nachhaltigkeit zu schaffen und Erkenntnisse über die Auswirkungen zu gewinnen und diese zu einem einzigartig umfassenden Universum von Unternehmen, Ländern und örtlichen Regierungen zu erweitern. Seine proprietäre Technologie und Data Science-Fähigkeiten in Bezug auf soziale und Umwelt-Auswirkungen analysieren mehr als 30.000 Unternehmen aus nahezu 200 Ländern. Clarity AI unterstützt ebenfalls die Berichte für Kunden und Aufsichtsbehörden, um Investoren in die Lage zu versetzen, Verpflichtungen im Hinblick auf die Offenlegung der Nachhaltigkeit nachzukommen.

„Investoren werden durch das Thema Nachhaltigkeit aufgeschreckt wegen des kritischen Hinterfragens der Bewältigung aktueller und künftiger Risiken und bessere Daten sind hierfür grundlegend”, so Mary-Catherine Lader, Head of Aladdin Sustainability bei BlackRock. „Da BlackRock Nachhaltigkeit zu seinem Standard für Investitionsmaßnahmen erklärt, sind wir nun bestrebt, die Standards für ESG-Daten und -Technologie anzuheben. Wir investieren in neue Analysemethoden und Software in Aladdin und integrieren ebenfalls Fähigkeiten strategischer Partner, wie beispielsweise Clarity AI, sodass Kunden die sozialen und Umweltauswirkungen und -risiken ihrer Investitionen verstehen können. Die Fähigkeiten von Clarity AI basieren auf maschinellem Lernen, um die Aladdin-Kunden in die Lage zu versetzen, ein umfassenderes Universum von Unternehmen zu analysieren, ihren Verpflichtungen im Hinblick auf die Offenlegung der Nachhaltigkeit nachzukommen und nachhaltigere Portfolios zu erstellen.”