FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Novartis mit "Buy" und einem Kursziel von 100 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die größten europäischen Pharmakonzerne böten ein vernünftiges und widerstandsfähiges Wachstum sowie solide Dividenden- und Free-Cashflow-Renditen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sei die Sektorbewertung noch günstig und biete eine attraktive Kombination an Charakteristiken für 2021. Bei Novartis gebe es zwar durchaus an einigen Stellen Probleme, doch verfügten die Schweizer derzeit über das beste Portfolio und die stärkste Forschungspipeline seit mehr als einer Dekade./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 16:49 / GMT