Carl Zeiss Meditec erzielt Gewinnsteigerung im ersten Quartal 2020/21



19.01.2021

Carl Zeiss Meditec erzielt Gewinnsteigerung im ersten Quartal 2020/21 Jena, 19. Januar 2021



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 einen Umsatz von 368,9 Mio. EUR (Vorjahr: 369,7 Mio. EUR) erzielt. Dies entspricht einer Umsatzentwicklung von -0,2 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt[1]: +2,6 %).



Der operative Gewinn (EBIT)[2] erreichte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21

73,4 Mio. EUR (Vorjahr: 56,8 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) von 19,9 % entspricht (Vorjahr: 15,4 %). Die Entwicklung des operativen Gewinns profitierte im ersten Quartal 2020/21 unter anderem von aktuell niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten im Vergleich zum Vorjahr. Im EBIT der aktuellen Periode ist weiterhin ein einmaliger Ertrag aus der Veräußerung einer Immobilie in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR enthalten.



Der Gewinn pro Aktie (EPS)[3] belief sich im ersten Quartal 2020/21 auf 0,52 EUR (Vorjahr: 0,43 EUR).



Die vollständigen Ergebnisse des ersten Quartals 2020/21 werden am 8. Februar 2021 veröffentlicht.



Das Unternehmen geht davon aus, dass sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2020/21 die Erholung bei Umsatz und EBIT gegenüber dem von der COVID-19-Pandemie maßgeblich geprägten Vorjahr weiter fortsetzen wird.

