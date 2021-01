(neu: Kurse und mehr Stimmen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Vorzüge haben am Freitag nach überzeugenden Eckdaten schnell in die Spur zurückgefunden. Analyst Patrick Hummel von der Schweizer Bank UBS sprach in einer ersten Reaktion vom besten Quartal in der Geschichte des Konzerns. Die Erwartungen an 2021 dürften nun steigen. Arndt Ellinghorst von Bernstein Reseach titelte in seiner Studie: "Diamanten werden unter Druck gemacht" und erhöhte sein Kursziel von 180 auf 190 Euro. Volkswagen habe im Schlussquartal unglaublich stark abgeschnitten.

Die am Freitag zunächst um teils mehr als zwei Prozent schwächeren Volkswagen-Papiere drehten nach den Eckdaten rasch ins Plus. Zuletzt gewannen sie als zweitbester Dax-Wert 4,2 Prozent auf 168,86 Euro. Mit in der Spitze 169,70 Euro schlossen sie eine wichtige Kurslücke und holten ihre Verluste seit Beginn des Corona-Börsencrashs komplett auf.