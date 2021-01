Die 21 besten Aktien für 2021 (und die 1 ultimative Aktie)

iRobot

iRobot ist eine meiner Lieblingsaktien, weil sie so viele der Kriterien erfüllt, die ich bei einem Unternehmen gerne sehe:

Starke Ergebnisse? Ja.

Starke Bilanz? Ja.

Visionärer Gründer? Ja.

Premium-Marke? Ja.

Großer Vorteil? Ja.

iRobot ist in erster Linie für seine Roomba-Roboterstaubsauger und Braava-Robotermopps bekannt. Das Kerngeschäft ist bereits beeindruckend profitabel.

Aber iRobot hat das Potenzial, so viel mehr zu sein, als sein aktuelles Geschäft oder vergangenes Wachstum vermuten lässt. Seine Kompetenzen in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz ermöglichen eine enorme Bandbreite an Optionen rund um Haushaltsgeräte und darüber hinaus.

Upwork und Fiverr

Die beiden Treiber der Gig-Economy-Online-Marktplätze werden bald Unternehmen und Freelancer verbinden. Und zwar in allen denkbaren Bereichen: Entwicklung, Schreiben, Grafikdesign – sogar Nachhilfe in Videospielen oder das Imitieren von Prominenten.

Da die Arbeit immer globaler und flexibler wird, werden diese Plattformen profitieren.

Upwork hat mehr Umsatz, aber Fiverr hat mehr Wachstum in letzter Zeit. Es macht also Sinn, auf den Gesamttrend im Doppelpack zu setzen.

Redfin und Zillow

Diese beiden Plattformen für den Hauskauf und -verkauf sind dabei, das traditionelle Immobilienmaklerbusiness neu aufzustellen.

Sie unterscheiden sich in ihren Geschäftsmodellen. Redfin lässt sich am besten als Maklerunternehmen beschreiben, Zillow als Marktplatz. Redfin ist wohl eher konservativ, während Zillow als aggressiver angesehen werden könnte.

Aber beide haben die Möglichkeit, in allen Aspekten des Kauf-/Verkaufsprozesses von Häusern einen Mehrwert zu schaffen, da jedes Jahr Billionen von Dollar den Besitzer wechseln.

Beyond Meat

Das pflanzliche Fleischangebot von Beyond Meat setzt auf zwei steigende Trends: Gesundheitsbewusstsein und ökologische Nachhaltigkeit.

Ethan Brown, Gründer und CEO von Beyond Meat, weiß, dass sich das Unternehmen in einem Wettlauf mit der Konkurrenz (sowohl traditionellen als auch aufstrebenden Unternehmen) befindet, um sich als Marke in diesem Bereich zu etablieren. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, den Vertrieb über Supermärkte und Restaurants sowie direkt an die Verbraucher aufzubauen.

Wir könnten dasselbe über Impossible Foods und seinen Gründer Patrick Brown (nicht verwandt) sagen. Das allerdings ist noch nicht an der Börse.

Es gibt nur wenige Märkte, die größer sind als der globale Fleischmarkt, und Beyond Meat hat es darauf abgesehen.

Etsy

Etsy verbindet handwerklich begabte Hersteller mit Kunden, die etwas Ausgefalleneres suchen als den Mainstream-E-Commerce. Bereits vor der Pandemie fand gutes Wachstum statt.

Während der Pandemie erlebte der gesamte E-Commerce einen enormen Aufschwung, aber Etsy wuchs mehr als doppelt so schnell wie der gesamte E-Commerce.

Vor der Pandemie dachte das Management, dass es einen Anteil von 5 % an einem 100-Mrd.-US-Dollar-Nischenmarkt hätte. Doch Etsy geht davon aus, dass der gesamte adressierbare Markt eher in Billionen als in Milliarden zu messen ist.

Mächtige Plattformen haben hier definitiv meine Aufmerksamkeit. Und auf Etsy trifft das vollkommen zu.

Teladoc

Telemedizin bekam während der Coronavirus-Pandemie einen großen Schub. Schließlich ist es schon ein großer Schritt, auf einen Arzt zu vertrauen, den man nur virtuell erlebt.

Teladoc ist führend im Bereich der digitalen Gesundheit und seine Fusion mit dem Spezialisten für chronische Erkrankungen Livongo signalisiert die Absicht, tief in das medizinische Ökosystem zu expandieren.

Pinterest

Pinterest ist ein positiver, fröhlicher Ort in einer Social-Media-Landschaft, die zunehmend deprimierend geworden ist.

Das liegt zum Teil daran, worum es bei Pinterest geht: Projekte. Egal, ob es sich um den Bau einer Traumterrasse, das Backen einer Torte zum Kindergeburtstag oder neue Kleidung handelt, Pinterest gibt den Menschen Inspiration für diese Dinge.

Trotz der soliden Community und des Umsatzwachstums hat man Pinterest vorgeworfen, dass es keine Monetarisierung auf Facebook-Niveau gibt.

Aber das ist es, was ich an Pinterest liebe: Es hat die Plattform und das Publikum und es ist wirklich einfach, sich vorzustellen, wie nahtlos Werbung, Lead-Generierung und Produktplatzierung sein könnten, wenn die Leute bereits dort nach Anregungen suchen.

Roku

Da Streaming-Dienste (Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Peacock, The Roku Channel etc.) das vernetzte Fernsehen antreiben, hat sich Roku als Gewinnerplattform etabliert. Eine, die die Größe und den Einfluss hat, um jeden Dienst gegen die anderen auszuspielen.

Roku ist über die Boxen und Dongles, für die es bekannt wurde, hinausgegangen und integriert nun seine Software in Fernsehgeräte. Und es sorgt dafür, dass sein eigener Roku Channel immer mehr Inhalte bietet.

Was Rokus unermüdliche Innovation antreibt, ist die Erfahrung von Gründer/CEO Anthony Wood. Einst erfand er den DVR. Dennoch verlor sein damaliges Unternehmen (ReplayTV) gegen TiVo. Das scheint er nie verwunden zu haben – und es motiviert ihn, es jetzt besser zu machen.

Altria und Philip Morris

Diese beiden kann man getrost überspringen, wenn man bei Tabak oder Cannabis als Investment Bauchschmerzen hat.

Altria und Philip Morris sind in einer rückläufigen Branche dank Preiserhöhungen erfolgreich. Außerdem zahlen sie hohe Dividenden (Philip Morris derzeit über 5 %, Altria über 8 %).

Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten. Sie waren einst ein einziges Unternehmen und haben in der Vergangenheit mit einer erneuten Fusion geliebäugelt. Eine solche Fusion würde logische Kostensynergien mit sich bringen, die weitaus sinnvoller wären als bei den meisten Fusionen. Sie haben bereits viele Wettbewerbsüberschneidungen durch die geografische Aufteilung ihrer Geschäfte vermieden.

Und dann gibt es noch das Potenzial, die Erfahrung im Tabakmarkt auf Cannabis zu übertragen – insbesondere Altria in den USA.

Amazon, MercadoLibre, Sea Limited und Square

Ich glaube fest an die Megatrends der Einführung des E-Commerce und der Disruption des digitalen Finanzwesens. Jeder dieser vier hat einen festen Fuß im E-Commerce, im digitalen Zahlungsverkehr oder in beiden Bereichen in verschiedenen Regionen.

Wer will schon gegen Jeff Bezos und Amazon antreten? Wenn man nicht konkurrieren will, kann man wenigstens hier investieren. Inzwischen werden MercadoLibre und Sea Limited oft als das „Amazon von Lateinamerika“ bzw. das „Amazon von Südostasien“ bezeichnet.

Bei näherer Betrachtung erweist sich dieser Vergleich als grobe Vereinfachung (man denke nur an die Amazon Web Services und die Videospiele von Sea Limited), aber wichtig ist, dass beide Marktführer im E-Commerce sind.

Square ist kein E-Commerce-Anbieter, aber die Produkte und Dienstleistungen ermöglichen digitalen Handel. Die Cash App konkurriert gut sowohl mit PayPal als auch mit dessen Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk Venmo.

Intuitive Surgical

Roboterunterstützte Chirurgie ist zuverlässiger als die zittrigen Hände des Menschen. Diese allgemeine These hat sich seit meinem ersten Kauf der Intuitive Surgical-Aktie im Jahr 2005 nicht wesentlich geändert.

Intuitive Surgical ist in seinem Bereich dominant und hat viel Raum für Wachstum, da seine chirurgischen Systeme immer häufiger eingesetzt werden und die Anzahl der unterstützten Verfahren mit der Zeit zunimmt.

Salesforce

Salesforce kauft und kauft und kauft. In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat Salesforce im Durchschnitt etwa vier Übernahmen pro Jahr getätigt!

Normalerweise bin ich kein Fan von Unternehmen, die sich stark darauf verlassen, andere Unternehmen aufzukaufen. Der anhaltende Erfolg von Salesforce auf dem Markt für Software as a Service (SaaS) zeigt jedoch, dass das Unternehmen diese Add-ons gut integriert hat.

Das Unternehmen tut auch gut daran, sich schnell zu bewegen. Ein Hauptargument dafür, dass so viele kleinere SaaS-Unternehmen himmelhohe Kurs-Umsatz-Multiplikatoren zahlen, ist, dass Salesforce sein aktuelles Angebot erweitern und vertiefen kann. Stillstand macht das Geschäft von Salesforce zu einem leichteren Ziel. Salesforce wird derzeit auch für „nur“ das 10-Fache des Umsatzes gehandelt.

Mit der Übernahme von Slack wird Salesforce wahrscheinlich mehr Pfeile abschießen als die Konkurrenz. Ich war Aktionär von Slack, bevor der Kauf angekündigt wurde. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass ich Slack gerne jeden Tag benutze, um mit meinen Kollegen zu kommunizieren. Es ist ein sehr gut durchdachtes Produkt. Slack (und seine Integrationen mit allen Arten von Software) ermöglicht es Salesforce, jeden in einer Organisation zu erreichen. Und nicht nur die Vertriebs- oder Tech-Teams.

Dies könnte sich als ein Wendepunkt für Salesforce erweisen.

Disney

Disney macht sich in jedem Portfolio gut.

Die Pandemie schadete dem Freizeitpark- und Filmgeschäft, half aber dem Streaming-Dienst Disney+. Ersteres wird sich von selbst lösen, Letzteres hatte ein fantastisches erstes Jahr. Und Disney konzentriert sich zu Recht auf dessen Wachstum.

Seine Markenwelt (Marvel/Star Wars/ESPN/Pixar/Disney) sorgt dafür, dass ich die Aktie am liebsten über Jahrzehnte halten würde.

Bitcoin

Bitcoin ist natürlich technisch gesehen keine Aktie.

Und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Massive Volatilität ist weiter zu erwarten.

Aber ich denke, es ist immer noch einen Blick wert für das Portfolio, in kleinen Dosen. (Ich habe 1 % zugeteilt, als ich 2020 gekauft habe.)

Es bietet eine Vermögensdiversifizierung über den Aktienmarkt, Anleihen, Gold oder Immobilien hinaus. Und auch wenn man durch internationale Aktien eine Währungsdiversifikation bekommt, gibt einem Bitcoin eine weitere Chance.

Derzeit ist es die bei Weitem größte Kryptowährung. Sie gewinnt weiter an Größe und Netzwerkeffekten, da sowohl disruptive (z. B. Square, PayPal) als auch traditionelle (große Banken) Player auf Bitcoin setzen.

Berkshire Hathaway

Kommen wir hier zum wohl legendärsten Value-Pick überhaupt.

Die Warren-Buffett-Bären werden sagen, dass er die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Aber das passiert in jedem Wachstumszyklus. Richtig ist, dass es schwieriger ist, den Markt zu schlagen, je größer das Portfolio ist. Wenn Berkshire ein Investmentfonds wäre, wäre es der größte aktiv verwaltete Fonds der Welt.

Abgesehen davon ist Berkshire Buffetts Vermächtnis und er hat dieses seit Jahren stresssicher gemacht. So will er sicherstellen, dass es in solider Verfassung ist, auch wenn er die Geschäfte nicht mehr führt.

Als Zeichen seines Vertrauens haben er und sein Partner Charlie Munger in einem historischen Tempo Aktien zurückgekauft. Das ist ein gutes Signal für den Rest von uns.

ARK Genomic Revolution ETF

Cathie Wood und ihr Team haben sich mit mutigen Calls (z. B. Tesla) und starken Renditen in der Welt der Investoren einen Namen gemacht.

Für diejenigen, die sich im Bereich der Genomik (CRISPR, gezielte Therapeutika, Bioinformatik, molekulare Diagnostik, Stammzellen, Agrarbiologie usw.) nicht so gut auskennen, ist die Kostenquote von 0,75 % durchaus lohnenswert.

Egal, ob man die Aktien selbst auswählt oder sich für diesen ETF entscheidet, die Genomik ist eine innovative Wachstumsbranche, die viele Chancen bietet.

Eine Auswahl von Chamath Palihapitiyas „Alphabet“ SPACs

Palihapitiya war früher Führungskraft bei Facebook und baute das Unternehmen mit auf. Seitdem ist er ein erfolgreicher Risikokapitalgeber, der für seine mutigen, direkten Worte bekannt ist, egal zu welchem Thema. Manche sind davon genervt, aber ich bin ein Fan. Er ist schlau genug, die Dinge direkt auf den Punkt zu bringen.

Während Kritiker Palihapitiyas Anreize und Absichten mit seinen SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) infrage stellen, behauptet er, dass er es satt hat, Geld für reiche Leute zu verdienen. Er will auch normalen Kleinanlegern Vermögen bescheren.

Soll man ihm glauben? Das ist der Schlüssel, denn das Wichtigste bei der Investition in eine SPAC – die im Grunde ein Haufen Geld ist, mit dem man sich in ein privates Unternehmen einkauft, um es an die Börse zu bringen – ist das Vertrauen in das Management. Ein schlechtes oder falsch ausgerichtetes Management ist wahrscheinlich das größte SPAC-Risiko, aber es gibt viele.

Als Teil eines diversifizierten Portfolios sind die Vorteile von Palihapitiyas Unternehmungen deren Risiken wert.

Und er plant eine Menge davon, von IPOA bis IPOZ. Bis jetzt ist er bei sechs Buchstaben des Alphabets angelangt.

IPOA – Jetzt Virgin Galactic

IPOB – Jetzt Opendoor

IPOC – Jetzt Clover Health

IPOD – Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV

IPOE – Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V: Bringt SoFi an die Börse (angekündigt am 7. Januar 2021.)

IPOF – Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI

Abschließende Gedanken

Noch einmal: Wer gerade mit dem Investieren beginnt, sollte wirklich den Leitfaden „Wie man in Aktien investiert“ (führt auf US-Website) durchlesen. Darin werden alle Grundlagen erläutert, von den ersten Schritten über die Festlegung deiner persönlichen Anlagestrategie bis hin zur Frage, wie viel deines Geldes du in Aktien investieren sollten.

Obwohl ich von jeder dieser Aktien überzeugt bin, solltest du diese Liste als Ausgangspunkt für die eigene Due-Diligence-Prüfung verwenden.

Am besten mit den Aktien beginnen, die einen ansprechen. Die anderen erst einmal einfach ignorieren.

Viel Glück und Fool on!

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

