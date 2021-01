Über mangelnde Spannung konnte man sich in Bezug auf die Kursentwicklung bei der Deutsche Bank in den letzten Wochen nicht beklagen.

Über mangelnde Spannung konnte man sich in Bezug auf die Kursentwicklung bei der Deutsche Bank in den letzten Wochen nicht beklagen. Es wogte hin und her. Widerstände und Unterstützungen gerieten abwechselnd in Bedrängnis. Aktuell hat sich das Handelsgeschehen allerdings in Richtung einer eminent wichtigen Unterstützung verlagert.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Bank vom 22.12. hieß es unter anderem „[…] Die aktuelle Konstellation ist aus charttechnischer Sicht nicht ohne Risiken. Nicht nur der wichtige Kursbereich von 9,0 / 9,2 Euro steht gegenwärtig im Feuer. Auch der kurzfristige Aufwärtstrend sowie die 38-Tage-Linie sind gefährdet. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, zumindest den Unterstützungsbereich von 8,5 Euro erfolgreich verteidigen zu können. Sollte es sogar signifikant unter die 8,0 Euro gehen (inkl. der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie), ist Obacht geboten. Auf der Oberseite sieht sich die Aktie nun einigen veritablen Widerständen gegenüber. Neben der Zone 9,0 / 9,2 Euro sind es die 9,8 Euro sowie die 10,4 Euro.“



Unmittelbar vor dem Jahreswechsel unternahm die Aktie noch einmal einen Versuch, sich über die Zone 9,0 / 9,2 Euro zurück zu kämpfen, verpasste es aber. Nach einem kleinen Rücksetzer zu Jahresbeginn schaltete die Aktie noch einmal den Turbo zu und arbeitete sich bis in den Bereich von 10,0 Euro vor. Doch auch dieser Vorstoß fiel wieder schnell in sich zusammen, sodass sich die Aktie aktuell erneut zwischen der Zone 9,2 / 9,0 Euro und der Unterstützung um 8,5 Euro eingerichtet hat.

Aus charttechnischer Sicht hat der Bereich um 8,5 Euro eine große Bedeutung. Die Aktie konnte in diesem Bereich mehrere Rücksetzer parieren. Insofern würde ein Bruch der 8,5 Euro das Chartbild erheblich eintrüben und gleichzeitig weiteres Abwärtspotential eröffnen. Weitere Unterstützungen (und damit potentielle Bewegungsziel) lassen sich bei 8,0 Euro und 7,5 Euro lokalisieren. Um die aktuelle Lage zu entspannen, muss es für die Deutsche Bank signifikant über die 9,2 Euro gehen.