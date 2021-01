Analysten, Politiker und Krypto-Investoren kannten zum Beginn des Jahres scheinbar nur ein Thema: Die beeindruckende Bitcoin-Rallye. Im Schatten der Rekordjagd mauserte sich jedoch Ethereum zum eigentlichen Gewinner.

Der größte Unterschied zum Branchenführer: Ethereum – auch unter dem Kürzel ETH bekannt – ist nicht nur eine Kryptowährung, sondern eine dezentrale Software-Plattform auf Blockchain-Basis. Mittels einer eigenen Programmiersprache können Entwickler Apps bauen, beispielsweise für Smart Contracts, bei denen die Einhaltung von Verträgen im Code festgeschrieben ist.

Während Bitcoin oft als digitales Gold gefeiert wird, ist Ethereum äußerst vielseitig, wie Krypto-Experte Jeff Bandman, Gründer und Chef von Bandman Advisors, im Gespräch mit wallstreet:online betont: „Die Einsatzmöglichkeiten für die ETH-Technologie sind spannend“, so Bandman. „Die Stärke des ETH-Ökosystems zeigt sich an der Menge, der Größe und der Vielfalt der weltweit erstellten und implementierten Anwendungen – und an einer Armee an ETH-Entwicklern. Das zählt zu den überzeugendsten Merkmalen.“

Egal ob Digitalgold oder Blockchain-Software: Kryptowährungen sind im Jahr 2021 wieder ins Rampenlicht gerückt. Die rasanten Kursentwicklungen haben bereits staatliche Regulierer auf den Plan gerufen. Sowohl EZB-Präsidentin Christine Lagarde als auch die neue US-Finanzministerin Janet Yellen hatten angekündigt, den Krypto-Markt genau unter die Lupe nehmen zu wollen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion