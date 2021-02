Kann der Goldpreis die charttechnisch wichtige Marke von 1.875 USD überwinden, um danach auf 1.900 USD zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse besteht bei Gold (ISIN: XC0009655157) die Chance auf einen weiteren Kursanstieg. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Ende Dezember endete eine kurzfristige Erholungsphase beim Goldpreis an der Widerstandsmarke bei 1.965 USD mit einer massiven Verkaufswelle. Diese drückte den Kurs des Edelmetalls innerhalb weniger Tage bis an den Support bei 1.795 USD. Seither versucht sich die Käuferseite gegen weitere Verluste zu stemmen und konnte dabei zuletzt die Unterstützung bei 1.832 USD verteidigen. Aktuell zieht der Wert an die Hürde bei 1.875 USD an.